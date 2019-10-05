МЧС России рассказал, какие дома являются самыми защищенными от пожаров

МЧС РФ признал современные многоэтажки самыми безопасными с точки зрения пожарной безопасности.

Как подчеркнули в ведомстве, безопасными в противопожарном плане являются современные многоквартирные жилые дома высотой более 10 этажей. Это связано с тем, что в новых многоэтажках стоят системы удаления дыма, проложен противопожарный водопровод, есть незадымляемые лестничные клетки.

Однако отмечается, что жильцы должны уметь всем этим пользоваться. «Требования пожарной безопасности должны неукоснительно исполняться и самими гражданами, проживающими в жилых многоквартирных домах, которые зачастую растаскивают для своих нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.

Спустя время подтвердилось, что постановление правительства об изменениях в правила противопожарного режима не запрещает курить на балконах.

