В Татарстане легковушки столкнулись лоб в лоб, погиб шестилетний ребенок

В Татарстане на трассе в результате столкновения двух легковых машин КИА погиб шестилетний ребенок.

Авария произошла на 9-м км дороги Ромашкино — Куакбаш — Каркали. По предварительным данным, женщина за рулем черной КИА при обгоне не убедилась в безопасности маневра и лоб в лоб столкнулась с другой машиной, передает «Татар-информ» данные МВД РТ.

В результате ДТП мальчик шести лет скончался на месте, тяжелые травмы получили оба водителя и семилетний пассажир одного из автомобилей.

Кадры с места аварии появились в соцсетях. Данные о причинах ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана произошла авария с участием автобуса, перевозившего группу школьников. В результате в медучреждения доставили 16 детей и троих взрослых, двум детям понадобилась госпитализация.

