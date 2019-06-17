Итоги дня: Минниханов в Китае, закон о «пьяных» ДТП, назначение Бабича замглавы Минэкономразвития РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 июня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где ознакомился с работой VI Российско-Китайского Экспо и посетил ряд предприятий провинции Хэйлунцзян. Также президент РТ поддержал предложение запустить прямой авиарейс Казань — Харбин.



Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди. При гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.



Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ. Он будет курировать в министерстве в том числе вопросы интеграции Союзного государства, ЕАЭС, СНГ.



Новым прокурором Кировского района Казани стал старший советник юстиции Эльдар Сабиров. Ранее занимавший должность прокурора Кировского района Равиль Вахитов перешел на работу в аппарат Прокуратуры Татарстана.



Иностранные спецслужбы, в том числе США, пытаются провести кибератаки в отношении стратегически важных секторов российской экономики. По данным СМИ, речь идет о транспорте, банковской сфере и энергетике.



Бывший начальник Пятого управления КГБ СССР, отвечавшего за борьбу с идеологическими диверсиями противника, и заместитель главы КГБ Филипп Бобков умер в возрасте 93 лет. По предварительной информации, Филипп Бобков будет похоронен 20 июня.

