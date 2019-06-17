Минниханов поддержал предложение запустить прямой авиарейс Казань — Харбин

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в провинции Хэйлунцзян (Китай). Он поддержал предложение губернатора провинции Ван Вэньтао о запуске прямого авиасообщения между Казанью и Харбином.

«Если мы сумеем решить эту задачу, это повысит и выведет на новый уровень наши отношения», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Также он поблагодарил китайского коллегу за поддержку татарской мечети города Харбин, которая была построена в начале XX века эмигрантами, прибывшими в эти края в годы строительства Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).

Далее президент Татарстана и Ван Вэньтао приняли участие в работе делового форума «Татарстан — Хэйлунцзян».

Ранее директор отдела привлечения инвестиций Харбинской бондовой зоны Лю Юйхуэй сообщила о готовности продвигать товары из Татарстана.

