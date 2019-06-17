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На должность прокурора Кировского района Казани назначен Эльдар Сабиров

11:10, 17.06.2019
На должность прокурора Кировского района Казани назначен Эльдар Сабиров
Фото: prokrt.ru

Новым прокурором Кировского района Казани стал старший советник юстиции Эльдар Сабиров. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Ранее занимавший должность прокурора Кировского района Равиль Вахитов перешел на работу в аппарат Прокуратуры Татарстана. Сабиров уже представлен коллективу, уточнили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

На последнем месте работы с 2014 по 2019 год Сабиров занимал кресло прокурора Сармановского района РТ. До этого трудился в органах прокуратуры в Набережных Челнах.

Напомним, ранее Путин сделал генералами замглавы МВД РТ и руководителя Следкома по Кировской области.

ОбществоВласть Татарстан
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