На должность прокурора Кировского района Казани назначен Эльдар Сабиров

Новым прокурором Кировского района Казани стал старший советник юстиции Эльдар Сабиров. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Ранее занимавший должность прокурора Кировского района Равиль Вахитов перешел на работу в аппарат Прокуратуры Татарстана. Сабиров уже представлен коллективу, уточнили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

На последнем месте работы с 2014 по 2019 год Сабиров занимал кресло прокурора Сармановского района РТ. До этого трудился в органах прокуратуры в Набережных Челнах.

Напомним, ранее Путин сделал генералами замглавы МВД РТ и руководителя Следкома по Кировской области.