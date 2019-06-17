Умер бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший начальник Пятого управления КГБ СССР, отвечавшего за борьбу с идеологическими диверсиями противника, и заместитель главы КГБ Филипп Бобков умер в возрасте 93 лет.



По словам внука Филиппа Бобкова, бывший заместитель главы КГБ умер после продолжительной болезни. По предварительной информации, Филипп Бобков будет похоронен в четверг, 20 июня, передает РБК.



Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года на Украине. Принимал участие в Великой Отечественной войне, два раза был ранен. В органах госбезопасности служил с 1945 года. В 1969 году возглавил пятое управление КГБ СССР, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями. В 1983 году Бобков стал заместителем председателя КГБ, а в 1985 — первым зампредом.



Напомним, что в начале июня скончался бывший генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Алексей Казанник.