Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.



В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет.



При гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы вместо 4—9 по действующему законодательству.



Также в документе предусмотрена ответственность за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.



Напомним, что данный законопроект был внесен в Госдуму РФ 10 апреля. 30 мая Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении, а 11 июня закон был одобрен Советом Федерации.

