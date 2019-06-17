СМИ сообщили о попытках США совершить кибератаки на российские банки, энергетику и транспорт

Иностранные спецслужбы, в том числе США, пытаются провести кибератаки в отношении стратегически важных секторов российской экономики.



Источник «Интерфакса» в руководстве одного из российских силовых ведомств рассказал, что «речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике».

По его словам, такие попытки фиксируются. При этом пока их удается нейтрализовать.



Источник отметил, что такие действия можно охарактеризовать как «элементы кибервойны».



Ранее The New York Times опубликовала статью со ссылкой на осведомленные источники о том, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в системы управления российскими энергосетями. Президент США Дональд Трамп, комментируя статью, заявил, что информация, содержащаяся в ней, не соответствует действительности.

