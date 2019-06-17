Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано сегодня на портале правовой информации.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, что в 2018 году Бабич ушел с должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) на более престижный пост посла РФ в Белоруссии. Однако уже в апреле Владимир Путин подписал приказ об отставке дипломата.