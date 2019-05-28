Главное к утру: контроль за питанием в школах Татарстана, доход мэра Нижнего Новгорода, Зеленский посетил Донбасс

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 28 мая.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое провел Борис Грызлов. Предметом обсуждения стали вопросы реализации партийных проектов, работа по направлениям социально-экономического развития, актуальные внутрипартийные вопросы, в том числе результаты праймериз.

Министерство образования и науки РТ создаст единый регламент по контролю общественности за организацией питания в школах. На сегодня горячее питание получают 96,1% учащихся (более 400 тысяч человек). Средняя стоимость одноразового питания составляет 26 рублей 75 копеек, двухразового — 53 рубля 35 копеек.

Следственное управление СКР по Пермскому краю начало проверку по факту падения башенного крана в Перми. Инцидент произошел в Дзержинском районе города на строительной площадке многоквартирного дома. Также кран частично разрушил одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому.

Доход мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в 2018 году составил 2,7 млн рублей. Супруга Владимира Панова за прошлый год заработала 143 тыс. рублей.

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс. Он побывал в Луганской Республике, где осмотрел позиции силовиков в станицах Луганской и Счастье. В станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в 400 метрах от ближайшей «позиции противника».

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по выявлению автомобилей, владельцы которых лишены водительского удостоверения. Искать таких водителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД. Эти данные затем будут переданы гаишникам для оперативного перехвата.