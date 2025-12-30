В Казани ограничат движение транспорта на Кремлевской улице

Ограничения вводят в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Нового года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани до 00:00 14 января ограничат парковку и движение транспорта в обе стороны по улице Кремлевской (от улицы Чернышевского до площади 1 Мая).

Как сообщила Госавтоинспекция города, ограничения вводят в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Нового года. Отмечается, что участники дорожного движения для ориентирования должны соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение и парковку в период новогодних праздников около «Чаши».

Никита Егоров