В Казани ограничат движение транспорта на Кремлевской улице
Ограничения вводят в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Нового года
В Казани до 00:00 14 января ограничат парковку и движение транспорта в обе стороны по улице Кремлевской (от улицы Чернышевского до площади 1 Мая).
Как сообщила Госавтоинспекция города, ограничения вводят в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Нового года. Отмечается, что участники дорожного движения для ориентирования должны соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение и парковку в период новогодних праздников около «Чаши».
