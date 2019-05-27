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Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс

20:13, 27.05.2019
Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс
Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс.

Он побывал в Луганской Республике, где осмотрел позиции силовиков в станицах Луганской и Счастье, сообщает пресс-служба президента Украины.

В станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в 400 метрах от ближайшей «позиции противника».

Осмотрев бытовые условия, в которых находится армия, президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал своей первой задачей на посту президента прекращение огня в Донбассе.

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