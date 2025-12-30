«Радио Судного дня» передало музыку и прогноз погоды

Высказывается предположение, что эфир радиостанции мог быть взломан

Радиостанция УВБ‑76, широко известная как «Радио Судного дня», или «Жужжалка», начала транслировать музыкальные композиции, сообщает РЕН ТВ. По данным издания, внимательные слушатели с некоторыми перебоями могут уловить в эфире песни разных жанров и стилей. Кроме того, в настоящее время станция передает неактуальный прогноз погоды. В публикациях высказывается предположение, что эфир радиостанции мог быть взломан.

УВБ‑76 — военная радиостанция, созданная в 1970‑х годах. На протяжении десятилетий ее основной сигнал — короткий повторяющийся «жужжащий» звук, из‑за которого она и получила прозвище «Жужжалка». Периодически монотонный гул прерывается кодовыми голосовыми сообщениями: это могут быть последовательности цифр, русские имена или иные зашифрованные данные.

Станция работает на частоте 4625 кГц и доступна для прослушивания через специализированные сайты и приложения, а также с помощью коротковолнового приемника. Ее точное местоположение и назначение официально не раскрываются, однако существует ряд версий. Так, некоторые исследователи полагают, что УВБ‑76 служит для передачи секретных военных команд или поддержания занятости частоты, чтобы она не была использована иными вещателями. В декабре 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что станция не имеет отношения к системе ядерного щита («Периметр»), но выполняет «достаточно важную задачу».

