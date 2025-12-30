В новогодние праздники муниципальные парковки Казани будут бесплатными

Об этом сообщил городской комитет по транспорту

Фото: Динар Фатыхов

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно все муниципальные парковки Казани, расположенные на улично-дорожной сети города, будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщил комитет по транспорту города.

Наталья Жирнова