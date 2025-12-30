Новости общества

17:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В новогодние праздники муниципальные парковки Казани будут бесплатными

12:53, 30.12.2025

Об этом сообщил городской комитет по транспорту

В новогодние праздники муниципальные парковки Казани будут бесплатными
Фото: Динар Фатыхов

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно все муниципальные парковки Казани, расположенные на улично-дорожной сети города, будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщил комитет по транспорту города.

Ранее в мэрии Казани объяснили, как будет жить город на праздниках. Например, куда обращаться, если есть проблемы с вывозом мусора или уборкой снега.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем