В Татарстане появится единый регламент по контролю организации питания в школах

Министерство образования и науки РТ создаст единый регламент по контролю общественностью организации питания в школах.

«К следующему учебному году мы готовим единый регламент по контролю общественностью, в том числе родительскими комитетами, качества продукции, поставляемой в школы, и самой системы организации питания», — сообщила на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

По ее словам, в 2018/2019 учебном году горячее питание получают 96,1% учащихся (более 400 тысяч человек). Средняя стоимость одноразового питания составляет 26 рублей 75 копеек, двухразового — 53 рубля 35 копеек, сообщает пресс-служа Госсовета РТ.

Напомним, с 1 мая в российских регионах стартовал мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.