В Татарстане появится единый регламент по контролю организации питания в школах
Министерство образования и науки РТ создаст единый регламент по контролю общественностью организации питания в школах.
«К следующему учебному году мы готовим единый регламент по контролю общественностью, в том числе родительскими комитетами, качества продукции, поставляемой в школы, и самой системы организации питания», — сообщила на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.
По ее словам, в 2018/2019 учебном году горячее питание получают 96,1% учащихся (более 400 тысяч человек). Средняя стоимость одноразового питания составляет 26 рублей 75 копеек, двухразового — 53 рубля 35 копеек, сообщает пресс-служа Госсовета РТ.
Напомним, с 1 мая в российских регионах стартовал мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым