Чернышенко: Татарстан принял 2,6 млн туристов за 11 месяцев 2025 года

Среди самых популярных направлений традиционно лидирует Москва

Фото: Динар Фатыхов

За 11 месяцев 2025 года общий турпоток в России достиг 82,9 млн поездок — на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова передает ТАСС.

Рост туристического потока, по его словам, обеспечивается в том числе инструментами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который призван помочь достичь целевых показателей, обозначенных президентом: к 2030 году доля туризма в ВВП страны должна вырасти до 5%, а число турпоездок — до 140 млн.

Среди самых популярных направлений традиционно лидируют Москва (11,3 млн поездок), Краснодарский край (9 млн) и Санкт‑Петербург (6,5 млн). В десятку регионов‑лидеров также вошел Татарстан, принявший за указанный период 2,6 млн туристов. Рядом в рейтинге расположился Крым (2,4 млн), Свердловская область (2 млн), Ставропольский край (1,7 млн), Тюменская (1,7 млн) и Ростовская области (1,6 млн).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фоне общероссийского роста особенно выделяются регионы, интенсивно развивающие туристическую сферу. Так, Карачаево‑Черкесская Республика показала прирост на 135%, Республика Адыгея — на 67%, Чукотский автономный округ — на 52%. Эти цифры, как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, демонстрируют, как раскрытие туристического потенциала отдельных территорий становится драйвером их комплексного развития — создает новые рабочие места и стимулирует местный бизнес.

Напомним, Татарстан занял пятое место среди регионов России, куда российские туристы планируют поехать на Новый год. Согласно результатам опроса, в республику намерены отправиться 2% опрошенных респондентов.

Рената Валеева