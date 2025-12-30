Токаев осудил атаку беспилотников на резиденцию президента России
В атаке было задействовано 91 беспилотное летательное устройство
Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Соответствующее сообщение поступило из Кремля.
В ходе беседы лидеры обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, а также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Казахстана в Россию в ноябре 2025 года.
Напомним, 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал о нападении на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. По его данным, в атаке было задействовано 91 беспилотное летательное устройство, все они были успешно нейтрализованы. Лавров также указал, что инцидент произошел в период контактов между Россией и США, посвященных поиску путей урегулирования конфликта. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Вооруженные силы РФ определили объекты для ответных ударов и время их нанесения.
