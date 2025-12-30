В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог почти на 25%

За последнюю неделю 2025 года зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За последнюю неделю 2025 года (с 22 по 28 декабря) зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания, что на 24,5% выше эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

Превышение отмечается во всех возрастных группах. При этом 80,6% всех случаев приходится на грипп, преимущественно тип А(H3N2).

В то же время отмечается снижение заболеваемости COVID-19: за последнюю неделю зарегистрировано 280 случаев, что на 38,6% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Роспотребнадзор по РТ напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер: регулярном мытье рук, использовании медицинских масок в общественных местах, сокращении времени пребывания в местах массового скопления людей. При появлении симптомов заболевания — температуры, кашля, насморка или боли в горле — необходимо вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям.

Ранее все медучреждения Татарстана ввели ограничения из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Наталья Жирнова