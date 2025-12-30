На осенних сельхозярмарках казанцы купили продукции на 646 млн рублей

С сентября по декабрь в городе прошло 16 ярмарок

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за три с половиной месяца на традиционных сельхозярмарках продали продукцию на 646,8 млн рублей. В основном жители города приобретали мясо, овощи и «молочку», сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Напомним, что с сентября по декабрь в городе прошло 16 ярмарок. Площадки обустроили во всех районах Казани, где горожанам предлагали продукты и товары по ценам ниже розничных до 15%.

Отмечается, что за упомянутый период покупатели приобрели 264,4 тонны мяса, 441,7 тонны картофеля и 1086,8 тонны молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что сельхозярмарки в Татарстане за последние 14 недель принесли прибыль более чем в 1,3 млрд рублей.

Никита Егоров