Стоимость стрижки в Казани повысилась на 5—10% в преддверии Нового года

В России медианная цена за услуги в салонах красоты увеличилась на 11%

Фото: Илья Репин

Стоимость стрижки в Казани повысилась в среднем на 5—10%

Барбершопы Казани начали поднимать цены на стрижки в преддверии Нового года. Как сообщили «Реальному времени» сами сотрудники, рост ценников составил от 5 до 28% в зависимости от салона.

Так, в ряде барбершопов стрижка подорожала на 5—10%, до 1,6 тыс. — 2,2 тыс. рублей. В более бюджетных салонах рост цен составил около 30%, или до 900 рублей.

— Мы повышали цены на стрижки только у некоторых мастеров. Рост цен составил 5—10%. Сейчас диапазон цен у востребованных мастеров составляет от 1,8 тыс. до 2,1 тыс. за стрижку, — сказали «Реальному времени» в одном из салонов.

При этом в некоторых местах цены остались прежними.

— У нас ценник не вырос, такой же остался: от 1,6 тыс. до 2,2 тыс. в зависимости от мастера, — сказали изданию в одном из барбершопов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Бизнес будет понижать процент мастерам»

Рост цен коснется и салонов красоты. Как сообщила «Реальному времени» частный бьюти-мастер Диана Ерофеева, точный процент, на который могут поднять цены, пока назвать трудно.

— Сейчас, чтобы удержать прибыль, бизнес будет понижать процент мастерам, это уже точно. Снижение произойдет примерно на 4—5%: если раньше средний мастер получал около 40% от общей стоимости услуги, то сейчас он будет получать 35%. Однако с учетом того, что цены повысят, зарплата у мастера останется на том же уровне, — сказала собеседница издания.

Она также подчеркнула, что среднестатистический мастер в салоне премиум сегмента, где педикюр стоит от 3 тыс., зарабатывал 70 тыс. рублей в месяц при графике 2/2. Причем доходы самых востребованных мастеров достигают 110 тыс. рублей и выше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается спроса на подобные услуги, то, со слов Ерофеевой, уже с ноября спрос в индустрии снизился примерно на 30%. В связи с этим многие мастера отдыхали до 15—20 декабря.

Как россияне тратятся на красоту и здоровье

В России медианная цена за услуги в салонах красоты составила 1 810 рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Причем спрос на бьюти-услуги увеличился за год на 6%, следует из аналитики «Чек Индекса».

— Сфера красоты, эмоций, ЗОЖ и трат «на себя» продолжает демонстрировать растущий тренд, правда темпами медленнее уровня прошлого года. Потребители все чаще выбирают комплексные предложения и услуги премиум-класса, что напрямую влияет на рост среднего чека, — говорится в сообщении.

Эксперты также отметили, что основной прирост потребления обеспечивают регионы.

— Благодаря развитию омниканальных стратегий и активному продвижению мобильных приложений от сетевых игроков, значительно увеличилась доля онлайн-бронирования и предварительных заказов, — подчеркнули аналитики.

Никита Егоров