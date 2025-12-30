Врачи РКБ Татарстана восстановили 30-летнему мужчине орбиту глаза
Хирурги выделили из грудной клетки реберный хрящ и пересадили трансплантат в орбиту
Врачи РКБ Татарстана восстановили 30-летнему жителю Тетюшского района республики орбиту глаза после травмы с помощью реберного хряща.
Как сообщили в пресс-службе медучреждения, травму татарстанец получил 6 декабря. Врачи оказали ему первую помощь в ЦРБ и отправили пациента на больничный. Через 1,5 недели, когда отек спал, в травмированном глазу появилось двоение, из-за чего мужчина не мог нормально открыть глаза.
— В офтальмологической больнице диагностировали перелом дна орбиты и направили пациента в РКБ. С помощью КТ и 3Д-принтера микрохирургии и челюстно-лицевые хирурги смоделировали часть черепа с переломом и определились с необходимым материалом для реконструкции. Микрохирурги выделили из грудной клетки мужчины реберный хрящ, после чего челюстно-лицевые хирурги пересадили трансплантат в орбиту, — говорится в сообщении.
Операция, длившаяся два часа, прошла успешно. Зрение у мужчины уже восстановилось.
