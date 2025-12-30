Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2026–2028 годы

Программа принята в целях обеспечения конституционных прав россиян на бесплатное оказание помощи

Фото: Дарья Пинегина

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Соответствующее постановление было опубликовано во вторник.

В документе подчеркивается, что программа принята в целях обеспечения конституционных прав россиян на бесплатное оказание медпомощи.

Помимо утверждения программы на предстоящие годы, перед Минздравом поставлены конкретные задачи по мониторингу и подготовке дальнейших документов. Так, до 1 июля 2026 года ведомство должно представить в правительство доклад о реализации программы на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

Кроме того, Минздрав обязан до 15 октября 2026 года подготовить и внести на рассмотрение проект программы государственных гарантий на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов.

В ноябре Госдума приняла закон, согласно которому иностранные граждане могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь после трех лет работы в России. Инициатива была внесена правительством России в сентябре текущего года в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку.



Рената Валеева