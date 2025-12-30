ASG провела серию новогодних приемов в историческом особняке

В декабре Дом приемов ASG встретил журналистов и маркетологов, застройщиков и брокеров коммерческой недвижимости, ключевых партнеров «Единой арендной системы»

Фото: Артем Дергунов

Серия новогодних приемов в историческом особняке

Декабрь в Доме приемов ASG ознаменовался серией предновогодних встреч. В этом гостеприимном пространстве прошли торжественные приемы, организованные для ключевых игроков различных сфер деятельности. Для всех гостей провели презентацию пространства Дома приемов, продемонстрировали его широкие возможности для организации мероприятий на высшем уровне. Профессиональные искусствоведы показали гостям коллекцию предметов искусства, которая размещена в музее Большого собрания изящных искусств ASG, расположенном в пространстве музея. Экспозиция включает раритеты европейской живописи, предметов мебели и интерьера XIV—XIX веков.

Так, во встрече с ключевыми партнерами «Единой арендной системы» участвовали представители медиахолдинга «БАРС МЕДИА ГРУПП», компании X5 Retail Group, ПАО «Ростелеком», сети многопрофильных клиник «МЕДЕЛ» и других крупных компаний. Следующий новогодний прием был организован для партнеров ASG — брокеров коммерческой недвижимости. Затем состоялся прием с действующими партнерами компании из строительной сферы. Серию новогодних торжеств в Доме приемов ASG завершила встреча с представителями казанских медиа и маркетинговых компаний.

предоставлено пресс-службой ASG

Все гости отметили респектабельность и необычность пространства: размещенный в двух исторических особняках по улице Карла Маркса, Дом приемов обставлен оригинальной исторической мебелью, залы и гостиные оформлены в стилистике ампира, барокко и классицизма. В одной из гостиных есть действующий камин, в котором во время приемов разжигали живой огонь — каждый гость мог почувствовать волшебную атмосферу зимы и истории, представить себя дворянином из XIX века, приглашенным на светский раут.

Вместе с возвращением исторической идентичности Дом приемов ASG обладает широким спектром современных технических и вспомогательных средств для того, чтобы обеспечить любому мероприятию и мультимедийную поддержку, и возможности для кейтеринга, и современный комфорт. Профессиональная звуковая система, разные сценарии освещения, медиаэкран для презентаций и конференций, благоустроенная парковка и расположение в сердце города — все это вкупе с респектабельной и в хорошем смысле дорогой обстановкой позволяет проводить самые разные мероприятия: частные торжества и деловые переговоры, конференции и встречи высокопоставленных людей. И в этом смогли убедиться многочисленные гости серии новогодних приемов в исторических особняках на улице Карла Маркса.

предоставлено пресс-службой ASG

От Дома приемов — ко Дворцу изящных искусств

Значительная коллекция исторических предметов собрана в Доме приемов ASG и восхищает зрителей. Но это только начало большой искусствоведческой миссии компании.

В Большом собрании изящных искусств ASG уже более 7 тысяч экспонатов, значительная часть из них находится в Казани. В скором времени планируется открыть их взору каждого желающего: Казань получит новую точку притяжения, Дворец изящных искусств ASG. Компания реставрирует историческое здание XVII века на улице Карла Маркса, в котором будет организован один из самых неординарных частных музеев России. Фламандская живопись и французская мебель куртуазной эпохи, английские часы и испанская резьба по красному дереву, предметы, принадлежащие Наполеону и сделанные для Петра I, шедевры Франса Снейдерса — такой коллекции Казань еще не видела. Во Дворце изящных искусств ASG будут сформированы тематические залы: императорские — посвященные знаковым монархам Российской империи, и меценатские — посвященные дворянским фамилиям, связанным с Казанью и собиравшим когда-то предметы высокого искусства. В соответствии с этой концепцией и будут заполняться залы. А первый этаж дворца будет посвящен мультимедиа — здесь оживут портреты исторических личностей, а Петр I заговорит по-татарски.

Об этом, а также о больших планах ASG по развитию территорий Казани и Большого Зеленодольска рассказывали гостям серии новогодних приемов. В теплой и уютной атмосфере прошла каждая из этих встреч, и теперь Казань знает еще больше о том, какое удивительное пространство есть в ее сердце.

предоставлено пресс-службой ASG

Людмила Губаева