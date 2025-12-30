Жителям Татарстана рассказали, где безопасно кататься с горок

В республике официально зарегистрировано 11 зимних горок

Фото: Максим Платонов

В преддверии праздничных дней жителям напомнили о важности мер безопасности во время зимнего отдыха. Специалисты призывают граждан кататься только на официально зарегистрированных горках, прошедших все необходимые проверки и получивших разрешение на эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Госстехнадзора по Татарстану.

В текущем зимнем сезоне в республике официально зарегистрировано 11 зимних горок. Все они соответствуют требованиям технической безопасности и находятся под постоянным контролем специалистов — это минимизирует риски для отдыхающих.

В Казани для безопасного катания доступны следующие площадки:

на территории АО «КМПО» (ул. Дементьева, д. 1);

в санатории «Ливадия» (ул. Сибирский Тракт, д. 43);

в детском парке «Тулпар» (ул. Патриса Лумумбы, д. 47а);

в парке «Сосновая роща» (пр. Ямашева, д. 1);

на площади у театра «Экият» (ул. Петербургская, д. 57).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

За пределами столицы Татарстана также организованы безопасные зоны для зимнего досуга:

в Елабуге — на базе отдыха «Белая дача» (Елабужский район, Садовый пер., д. 2б);

в Чистополе — в парке «Скарятинский сад» (ул. К. Маркса, д. 59п);

в Иннополисе — на Ярмарочной площади (ул. Парковая).

Рената Валеева