Свияжск и Кукмор: в Татарстане спрос на ж/д туризм вырос в 2,5 раза

Лидером по востребованности в Татарстане стал мультимодальный тур в Свияжск

Фото: Артем Дергунов

В январе — ноябре услугами туристских поездов в Татарстане и Удмуртии воспользовались 25,7 тысячи человек — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГЖД.

Лидером по востребованности в Татарстане стал мультимодальный тур в музей‑заповедник «Остров‑град Свияжск». Маршрут предполагает поездку на поезде из Казани до станции Свияжск с последующей пересадкой на автобус, который доставляет туристов непосредственно на остров. В рамках тура гостям предлагают несколько программ: тематические мероприятия и обзорные экскурсии. За январь — ноябрь 2025 года по этому направлению было выполнено 150 рейсов, а общее число пассажиров достигло почти 4,6 тыс. человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо Свияжска, у жителей и гостей Татарстана пользуется спросом тур в Кукмор. Программа включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение местной фабрики посуды и валяльно‑войлочного производства, где изготавливают кукморские валенки — традиционный промысел региона, известный далеко за его пределами. Еще один популярный маршрут: Казань — Камаево — Иске Казан, позволяющий туристам познакомиться со старинной крепостью, узнать о традициях татарского народа и погрузиться в быт людей, населявших эти земли много веков назад.



Напомним, железнодорожное сообщение между Ташкентом и Казанью восстановлено после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Первый поезд по новому графику отправился из Ташкента вечером 21 декабря.

Рената Валеева