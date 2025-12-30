Татарстанцам рассказали о графике работы медучреждений в новогодние праздники

Усилят работу скорой помощи, будут работать травмпункты и дежурные службы

Фото: Динар Фатыхов

С 31 декабря по 11 января медучреждения Татарстана будут работать в особом режиме. Так, в праздничные дни усилят работу скорой помощи, будут работать травмпункты и дежурные службы, а также в республике в режиме 24/7 организуют спецмедпомощь в стационарах.

Амбулаторно-поликлиническая служба будет работать в плановой и неотложной форме, в том числе при стоматологических заболеваниях. В усиленном режиме организуют работу 3, 6 и 9 января врачей узкого профиля, рентгенкабинетов, лабораторий и кабинетов диагностики.

Предусмотрено проведение вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям. Также будут работать кабинеты пренатальной диагностики, молочно-раздаточные пункты.

Продолжат работу фильтры, которые обеспечивают раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ, предусмотрено преимущественное обслуживание заболевших ОРВИ на дому.

Неотложную и экстренную медицинскую помощь круглосуточно будут оказывать бригады скорой медпомощи, в приемно-диагностических отделениях медорганизаций.

Кроме того, в Татарстане сформирован необходимый запас лекарственных средств, донорских компонентов крови и изделий медназначения.

Никита Егоров