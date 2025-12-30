В казанской Вишневке открылся центр врача общей практики и педиатра

Медучреждение рассчитано на 100 посещений за смену: 60 для взрослых и 40 для детей

В поселке Вишневка Советского района Казани открылся центр врача общей практики и педиатра — новый филиал поликлиники №20. Медучреждение построено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и рассчитано на 100 посещений за смену: 60 для взрослых и 40 для детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Центр призван улучшить доступность первичной медико‑санитарной помощи для жителей поселков Вишневка, Новая Вишневка, Привольного и части Салмачей, относящихся к Советскому району Казани. В новом медучреждении будут проводить диагностику и лечение, оказывать неотложную помощь, выполнять забор анализов, вакцинацию, профилактические осмотры, диспансеризацию, а также вести наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Одноэтажное здание площадью 394 кв. м возведено по монолитно‑кирпичной технологии и оснащено современным медицинским оборудованием. Внутри организованы два самостоятельных блока — взрослый и детский. Во взрослом отделении размещены кабинеты терапевта и профильного специалиста, процедурный и смотровой кабинеты, а также фильтр‑зона для первичного приема пациентов. Детское отделение включает кабинеты педиатра, процедурный и прививочный кабинеты, а также отдельный фильтр для малышей с симптомами заболеваний.

Прием пациентов будут вести специалисты городской поликлиники №20 и Детской республиканской клинической больницы.

Напомним, с 31 декабря по 11 января медучреждения Татарстана будут работать в особом режиме. Так, в праздничные дни усилят работу скорой помощи, будут работать травмпункты и дежурные службы, а также в республике в режиме 24/7 организуют спецмедпомощь в стационарах.

Рената Валеева