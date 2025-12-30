Путин обсудил с Мирзиеевым атаку украинцами президентской резиденции в Новгородской области

Политики удовлетворены достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Узбекистана был возмущен тем, что украинские БПЛА атаковали резиденцию российского лидера в Новгородской области, и осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима.

В ходе разговора политики заявили, что удовлетворены достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее сообщалось, что Путин назначил четырех судей в Казани и двух зампредов судов.

Никита Егоров