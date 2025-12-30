Путин обсудил с Мирзиеевым атаку украинцами президентской резиденции в Новгородской области
Политики удовлетворены достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Узбекистана был возмущен тем, что украинские БПЛА атаковали резиденцию российского лидера в Новгородской области, и осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима.
В ходе разговора политики заявили, что удовлетворены достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры также поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
