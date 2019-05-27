Следком начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственное управление СКР по Пермскому краю начало проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Инцидент произошел в Дзержинском районе города на строительной площадке многоквартирного дома.
«В момент падения крана в кабине находилась крановщица, которая получила различные травмы и была госпитализирована в больницу», — говорится в сообщении СК.
Также кран частично разрушил одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, а также автомобиль.
Напомним, 17 апреля в главке МЧС по Татарстану сообщили, что падение башенного крана в Казани, произошедшее в этот день, обошлось без жертв.
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