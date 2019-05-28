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В России начнут выявлять водителей, лишенных прав, с помощью камер

02:26, 28.05.2019
В России начнут выявлять водителей, лишенных прав, с помощью камер
Фото: realnoevremya.ru

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по выявлению автомобилей, владельцы которых лишены водительского удостоверения.

Искать таких водителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД. Эти данные затем будут переданы гаишникам для оперативного перехвата, пишут «Известия».

Как сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» адвокат Леонид Ольшанский, сервис противоречит ряду нормативных документов.

«Слежка за автомобилем гражданина — это в первую очередь нарушение федерального закона «О персональных данных». Более того, в том или ином виде получая эту информацию, «Автодата» подпадает под действие 137-й статьи Уголовного кодекса о «Нарушении неприкосновенности частной жизни», — сказал он.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Общество
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