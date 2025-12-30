Татарстан принял более 4,3 млн туристов за 11 месяцев 2025 года
Также 663 объекта размещения в республике вошли в Реестр классифицированных средств размещения
Татарстан принял 4 344 318 туристов за 11 месяцев 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по туризму, подводя итоги года.
— С 2025 года аттестация для экскурсоводов стала обязательна. За год в республике аттестовано 143 специалиста, всего сейчас — 585. Также 663 объекта размещения вошли в Реестр классифицированных средств размещения, — говорится в сообщении.
Кроме того, в комитете напомнили, что в этом году принят закон, согласно которому для гостиниц, введенных в эксплуатацию до 2030 года, действует налог на имущество по сниженной ставке 0,1%.
Также 66 проектов получили господдержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ регионов России для отдыха на Новый год.
