Татарстан принял более 4,3 млн туристов за 11 месяцев 2025 года

Также 663 объекта размещения в республике вошли в Реестр классифицированных средств размещения

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан принял 4 344 318 туристов за 11 месяцев 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по туризму, подводя итоги года.

— С 2025 года аттестация для экскурсоводов стала обязательна. За год в республике аттестовано 143 специалиста, всего сейчас — 585. Также 663 объекта размещения вошли в Реестр классифицированных средств размещения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в комитете напомнили, что в этом году принят закон, согласно которому для гостиниц, введенных в эксплуатацию до 2030 года, действует налог на имущество по сниженной ставке 0,1%.

Также 66 проектов получили господдержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Никита Егоров