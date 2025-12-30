Новости общества

В Челнах приостановили работу отделений медцентра «Триумф» из‑за санитарных нарушений

16:21, 30.12.2025

Сотрудники использовали инструменты и шовный материал с истекшим сроком годности

Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

В Набережных Челнах специалисты Роспотребнадзора провели санитарно‑эпидемиологическое расследование в частном медицинском центре «Триумф» на проспекте Раиса Беляева. Причиной проверки стала регистрация подозрения на случай инфекционного заболевания у одной из пациенток учреждения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ходе расследования сотрудники выявили ряд нарушений. В частности, установлено, что в медорганизации не соблюдался санитарно‑противоэпидемический режим. Среди прочих нарушений:

  • использование инструментов и шовного материала с истекшим сроком годности;
  • несоблюдение обязательных требований к предстерилизационной очистке и стерилизации инструментов;
  • отсутствие контроля за концентрацией дезинфицирующих растворов;
  • недостаточный запас дезинфицирующих средств и одноразового материала.
предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Триумф» были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, вынесено решение о временном запрете деятельности в ряде помещений на 90 дней: кабинете врача‑гинеколога, манипуляционной, а также в двух стерилизационных кабинетах. Указанные помещения были опечатаны.

Ранее нарушения санитарных норм были обнаружены на молочном комбинате Татарстана. Ему назначили административный штраф в форме предупреждения.

Рената Валеева

