В Челнах приостановили работу отделений медцентра «Триумф» из‑за санитарных нарушений

Сотрудники использовали инструменты и шовный материал с истекшим сроком годности

В Набережных Челнах специалисты Роспотребнадзора провели санитарно‑эпидемиологическое расследование в частном медицинском центре «Триумф» на проспекте Раиса Беляева. Причиной проверки стала регистрация подозрения на случай инфекционного заболевания у одной из пациенток учреждения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ходе расследования сотрудники выявили ряд нарушений. В частности, установлено, что в медорганизации не соблюдался санитарно‑противоэпидемический режим. Среди прочих нарушений:

использование инструментов и шовного материала с истекшим сроком годности;

несоблюдение обязательных требований к предстерилизационной очистке и стерилизации инструментов;

отсутствие контроля за концентрацией дезинфицирующих растворов;

недостаточный запас дезинфицирующих средств и одноразового материала.

По результатам проверки в отношении юридического лица ООО «Триумф» были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, вынесено решение о временном запрете деятельности в ряде помещений на 90 дней: кабинете врача‑гинеколога, манипуляционной, а также в двух стерилизационных кабинетах. Указанные помещения были опечатаны.

Рената Валеева