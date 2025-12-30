За 2025 год на переездах Горьковской магистрали произошло на 17% меньше нарушений

Произошло семь столкновений автомобилей с поездами

Фото: предоставлено Сергем Саначиным

Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги в январе — ноябре 2025 года снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За 11 месяцев зафиксировано 206 случаев нарушений, в том числе и на территории Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе.

Всего произошло семь столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали четыре человека. Для сравнения: за тот же период 2024 года зарегистрировано 17 ДТП с 18 пострадавшими.



За 11 месяцев 2025 года сотрудники Горьковской магистрали совместно с правоохранительными органами провели 1,9 тыс. рейдов по выявлению нарушителей. В ходе этих мероприятий правила пересечения железнодорожных путей были разъяснены более чем 200 тыс. автомобилистов.

Напомним, в период новогодних праздников на ГЖД будут курсировать дополнительные рейсы фирменного поезда №51/52, связывающего Нижний Новгород с Казанью и Ижевском. В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Сергаче, Канаше, Агрызе и других населенных пунктах.



Рената Валеева