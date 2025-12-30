Минюст признал нежелательной деятельность трех иностранных НКО

Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства

Фото: Дарья Пинегина

Минюст внес в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, три иностранные некоммерческие структуры: литовскую MB Action4life LT* («Действие ради жизни»), шведскую Nordic Ukraine Forum* («Северный украинский форум») и американскую LexCollective*. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Шведская организация Nordic Ukraine Forum* (NUF), известная также как «Северный украинский форум», была основана в 2014 году. Ее заявленные цели включают укрепление связей между Швецией и Украиной, а также распространение знаний о ситуации на Украине и лучших практиках шведского гражданского общества среди украинских активистов. Организация позиционирует себя как платформу для обмена опытом и для поддержки гражданских инициатив.

Американская LexCollective* — международная некоммерческая организация, базирующаяся в городе Энн‑Арбор (штат Мичиган). В своих материалах организация обозначает ключевые задачи: расширение доступа к юридической помощи для маргинализированных сообществ в зонах конфликтов и постконфликтных регионах, разработка междисциплинарных и трансграничных решений для борьбы с крайними формами несправедливости, а также поддержка инициатив, возглавляемых самими пострадавшими сообществами. Особенность ее работы — объединение юристов, следователей, правозащитников и местных активистов в единые команды для системного решения проблем.

24 декабря Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation*, базирующейся в Королевстве Нидерландов. В ведомстве уточнили, что участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании, призванные усилить санкционное давление на Россию.



Рената Валеева