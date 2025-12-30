«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН

Фото: Артем Дергунов

Боевой ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, по данному случаю прошла торжественная церемония.

— В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН. Cпециалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике заблаговременно создали все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих. Сейчас, по данным Минобороны РФ, личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместит до десяти российских ракетных комплексов «Орешник». Один из комплексов уже находится на территории Беларуси и заступил на боевое дежурство с 17 декабря.

Никита Егоров