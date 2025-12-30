На строительство корпуса для лицея №2 в Бугульме выделили 864 млн рублей

Сегодня при проектной мощности в 600 учеников в лицее в две смены учатся 1 300 детей

Из бюджета Татарстана выделили 864 млн рублей на строительство дополнительного корпуса для лицея №2, расположенного в Бугульме. Об этом сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Он отметил, что строительство корпуса поможет почти вдвое увеличить площадь лицея — до 12 тыс. «квадратов» совокупно.

— Сегодня при проектной мощности в 600 учеников в ней в две смены учатся 1 300 детей: настолько сильный здесь педколлектив, ради которого бугульминцы со всего города готовы возить детей на учебу именно в этот лицей. Именно поэтому вопрос расширения лицея уже давно поднимался, этого очень просили и педагоги, и родители. Наконец, удалось добиться нужных согласований, и в наступающем году начинается стройка дополнительного корпуса, — написал Фаттахов в посте.

Никита Егоров