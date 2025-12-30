В Татарстане 274 раза пожаловались на незаконную перепланировку квартир

Среди наиболее распространенных видов перепланировок — демонтаж кладовок и стен, возведение новых перегородок, перенос дверных проемов и др.

В 2025 году в Жилинспекцию Татарстана поступило 274 обращения, связанных с перепланировками квартир. По результатам проверок 41 случай не подтвердился, а по 206 фактам были направлены иски в суд с требованием предоставить доступ в жилые помещения для обследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди наиболее распространенных видов перепланировок — демонтаж кладовок и стен, возведение новых перегородок, перенос дверных проемов, установка трансформируемых конструкций, а также переустройство санитарных узлов. Например, в Заинске собственник квартиры в доме №4 по улице Строителей объединил ванную и туалет, демонтировав кладовку. Однако такое объединение может привести к нарушению вентиляции: из‑за повышенной влажности, отсутствия окон и постоянно закрытой двери в помещении образуется конденсат, что провоцирует появление сырости.

В Нижнекамске зафиксирован случай, когда житель дома №46 по проспекту Химиков увеличил жилую комнату за счет кладовок и перенес вход на кухню. Подобные изменения запрещены, поскольку влияют на безопасность: перегрузка конструкций и изменение коммуникаций повышают риски для всей системы подачи воды и газа, создавая угрозу не только для самих жильцов, но и для соседей.

Особую опасность представляет демонтаж двери на кухне при наличии газовой плиты. Вентиляционная система спроектирована так, чтобы при утечке газа он мог беспрепятственно удаляться, не проникая в жилые помещения. В случае нарушения этого требования собственникам грозит отключение от газоснабжения.

В Набережных Челнах зафиксирован случай полной перепланировки квартиры в доме №29/07, где собственник изменил расположение стен. Снос несущих конструкций может привести к катастрофическим последствиям — от деформации перекрытий до частичного или полного обрушения здания.



Узаконить перепланировку можно через суд, однако ряд изменений не подлежит согласованию:

снос несущих стен;

перенос «мокрых зон» (кухни и санузла) над жилыми помещениями соседей снизу;

ликвидация двери между кухней с газовой плитой и другими комнатами;

устройство теплого пола с подключением к системе центрального отопления.

Жилинспекция имеет право привлекать нарушителей к административной ответственности. В 2025 году 83 жителя Татарстана были оштрафованы на общую сумму 155 тыс. рублей (размер штрафа — 2 000 рублей за нарушение). После выявления незаконной перепланировки управляющая компания и межведомственная комиссия выдают предписание о восстановлении исходного состояния квартиры. В случае неисполнения требований дело передается в суд. Если собственник отказывается выполнять решение суда, квартира может быть продана с публичных торгов.

