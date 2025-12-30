Исследование: 6 из 10 россиян считают зимний отпуск рискованным

Почти половина опрошенных, посещавших зимние курорты, сталкивались с травмами или экстренными ситуациями

Фото: Динар Фатыхов

Совместное исследование Ренессанс Страхования и Ozon Travel показало, что более половины россиян считают зимний отдых более опасным, чем летний. Почти половина опрошенных, посещавших зимние курорты, сталкивались с травмами или экстренными ситуациями.

При этом 33% отмечали единичные случаи, а 14% — два и более. Наиболее частыми проблемами стали заболевания из-за холода (50% респондентов), травмы при занятиях зимними видами спорта (46%) и потеря ориентации на местности (25%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Главным источником опасений для 68% опрошенных стало получение травм при катании на лыжах, сноуборде или тюбинге. Также россияне опасаются поскользнуться (45%) и заболеть из-за переохлаждения (41%). По словам управляющего директора Ренессанс Страхования Артема Искры, одной из серьезных ситуаций этого года стала эвакуация туристов в Дагестане после схода камнепада, стоимость которой превысила 500 тысяч рублей.

Интересно, что наименьшее опасение перед травмами на зимних курортах проявляют люди 46—55 лет, за ними следуют молодые люди 18—25 лет. При этом большинство россиян считают оптимальным для зимнего отдыха период 5—7 дней.

Напомним, что Татарстан встретит новый год с небольшим снегом и умеренными морозами.

Наталья Жирнова