ГАИ Татарстана предупредило о метели и гололедице 31 декабря

Метель приведет к ухудшению видимости до 1–2 километров

Фото: Михаил Захаров

Госавтоинспекция Татарстана предупредила жителей республики об ухудшении погодных условий 31 декабря. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

На территории Татарстана ожидается метель, которая приведет к ухудшению видимости до 1—2 км. Кроме того, прогнозируется усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим ГАИ Татарстана обращается к водителям с призывом строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. Перед выездом необходимо проверить техническое состояние транспортных средств.

Пешеходам также следует быть предельно внимательными: переходить дорогу только в установленных для этого местах и обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

В четверг, 1 января, жителей Татарстана ожидает спокойная зимняя погода с небольшим снегом. В новогоднюю ночь температура воздуха составит -14 градусов, при прояснениях местами до -17 градусов. Днем столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов.

Рената Валеева