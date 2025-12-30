Путин подписал указ о спецсборах резервистов для охраны критически важных объектов

Им возместят их средний заработок, а также расходы на проезд

Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году спецсборов для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил России. Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает направление резервистов на сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Президент также поручил правительству определить конкретный перечень критически важных объектов, которые будут охранять резервисты.



Закон был подписан в начале ноября. Инициатива была разработана Минобороны и принята Госдумой в конце октября.

Министерство обороны ранее разъясняло, что во время участия в сборах резервистам будет возмещен их средний заработок, а также расходы на проезд (к военкомату, пункту сбора и обратно) и аренду жилья. Кроме того, им будут выплачиваться командировочные. Для безработных резервистов гарантируется пособие, размер которого будет не ниже МРОТ. Резервисты, проходящие сборы, также будут получать денежное довольствие, соответствующее их воинской должности и окладу по присвоенному воинскому званию. Общая продолжительность участия в сборах ограничена шестью месяцами в течение года, а время, проведенное на сборах, засчитывается в общий срок военной службы.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский в октябре подчеркивал, что резервистов не планируется привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России. Он напомнил, что резервисты — это люди, ранее служившие в силовых структурах, которые добровольно заключили контракт, и подчеркнул: «Ни о какой мобилизации речь не идет... обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему».

Рената Валеева