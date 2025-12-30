Грузия начала отказывать россиянам с определенным местом рождения во въезде

Ранее шестерых пассажиров рейса из России не пропустили через границу из‑за указания в загранпаспортах в качестве мест рождения Крыма и Луганска

Гражданам России, в паспортах которых указано место рождения в Украинской ССР, Абхазской АССР, Южной Осетии, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях, стали отказывать во въезде в Грузию. Об этом сообщила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в своем телеграм‑канале.

Ситуация получила публичное подтверждение 30 декабря, когда телеграм‑канал «Крыша Турдома» сообщил о случае в Батуми: шестерых пассажиров рейса из России не пропустили через границу из‑за указания в загранпаспортах мест рождения — Крыма и Луганска. В диппредставительстве рекомендуют российским туристам тщательно взвешивать все обстоятельства и возможные риски перед планированием поездки в Грузию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом стоит напомнить, что отношения между Россией и Грузией в сфере транспортного сообщения в последние годы демонстрировали тенденцию к смягчению ограничений. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, прерванного летом 2019 года. Тогда же был отменен визовый режим для грузинских граждан. Уже 19 мая 2023 года из Москвы в Тбилиси отправился первый за четыре года коммерческий рейс, что стало заметным шагом к восстановлению прямых контактов между странами.



Рената Валеева