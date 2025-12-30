В Казанском кремле с 2026 года откроется новый вход через Преображенскую башню
Новый вход будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00
С начала 2026 года посетители Казанского кремля смогут попасть на его территорию через Преображенскую башню. Об этом сообщила пресс-служба музея‑заповедника в своем телеграм‑канале. Новый вход будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.
При этом сохраняются и прежние точки доступа:
- вход через Спасскую башню остается круглосуточным;
- вход через Тайницкую башню работает с 6:00 до 20:00.
Напомним, в январе стало известно о реставрации участков стен между несколькими башнями: Спасской и Юго‑Западной, Преображенской и Пятигранной, Пятигранной и Безымянной, Безымянной и Северо‑Западной.
