В Казанском кремле с 2026 года откроется новый вход через Преображенскую башню

17:29, 30.12.2025

Новый вход будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года посетители Казанского кремля смогут попасть на его территорию через Преображенскую башню. Об этом сообщила пресс-служба музея‑заповедника в своем телеграм‑канале. Новый вход будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.

При этом сохраняются и прежние точки доступа:

  • вход через Спасскую башню остается круглосуточным;
  • вход через Тайницкую башню работает с 6:00 до 20:00.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в январе стало известно о реставрации участков стен между несколькими башнями: Спасской и Юго‑Западной, Преображенской и Пятигранной, Пятигранной и Безымянной, Безымянной и Северо‑Западной.

Рената Валеева

