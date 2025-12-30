42 нелегальных мигранта покинули Татарстан перед Новым годом

По итогам 2025 года из республики было выдворено 1 535 нелегальных мигрантов

В канун новогодних праздников сотрудники ГУ Федеральной службы судебных приставов по РТ провели административное выдворение иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По решению суда 42 иностранца были принудительно выдворены за пределы страны. Каждому из нарушителей предстоит выплатить штраф с запретом на въезд в Россию сроком на 5 лет. До депортации нарушители находились в центре временного содержания в Набережных Челнах. Судебные приставы сопроводили их до московского аэропорта Домодедово, где передали пограничной службе.

По итогам 2025 года из Татарстана было выдворено 1 535 нелегальных мигрантов. Ранее в Татарстане продлили запрет на работу мигрантов в такси и охране. Раис республики Рустам Минниханов подписал соответствующий указ, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Наталья Жирнова