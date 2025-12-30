В этом году в Татарстане 68 человек пострадали в результате отравлений угарным газом

Местные жители стали чаще сами заменять газовые колонки в квартирах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с начала этого года 68 человек пострадало в результате отравления угарным газом и еще четверо погибли. Всего в республике зафиксировали 35 таких случаев отравления, сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» замгендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Он отметил, что местные жители стали чаще сами заменять газовые колонки в квартирах.

— Неквалифицированные лица заменяют оборудование с ошибками и подключают водяной контур к внутридомовой газовой сети. Когда колонку включают, происходит затопление газовых стояков и фасадных газопроводов в многоквартирных домах, — подчеркнул Саляхов.

Ранее Саляхов сообщил, что в Татарстане планируют вывести газовое оборудование из квартир для безопасности граждан.

Никита Егоров