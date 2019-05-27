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Минниханов принял участие в заседании бюро Высшего совета партии «Единая Россия»

19:42, 27.05.2019
Минниханов принял участие в заседании бюро Высшего совета партии «Единая Россия»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое провел Борис Грызлов.

Предметом обсуждения стали вопросы реализации партийных проектов, работа по направлениям социально-экономического развития, актуальные внутрипартийные вопросы, в том числе результаты праймериз, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в минувшие выходные татарстанское отделение «Единой России» провело предварительное голосование, на котором планирует отобрать кандидатов на выборы в Госсовет. По республике в кандидаты выдвинуты 222 члена «Единой России».

ОбществоВласть Татарстан
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