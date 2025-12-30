Минниханов назначил представителя Татарстана в Узбекистане

Срок полномочий представителя продлится три года

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Айдара Ахтареева представителем Татарстана в Узбекистане. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

Согласно документу, Ахтареев официально вступит в должность с 9 января 2026 года. Причем срок его полномочий продлится три года.

Ахтареев родился 15 сентября 1982 года в Казани. Трудовую карьеру он начал в 2007 году в должности младшего научного сотрудника КФУ. С 2013 года Ахтареев стал начальником отдела международных связей Министерства промышленности и торговли Татарстана, где проработал до 2020 года.

Ранее Ахтареев уже занимал должность представителя Татарстана в Узбекистане.

Никита Егоров