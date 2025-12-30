Следствие завершило дело блогера Маркаряна, восхвалявшего нацизм и осквернившего память героя

Он находится под арестом и признал предъявленные обвинения

Следком России завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в преступлениях, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением памяти защитников Отечества. Об этом передает RT.

По данным следствия, Маркарян разместил видеоролик, в котором проявлял негативное отношение к подвигу Александра Матросова, героически закрывшего своим телом амбразуру дота противника во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, блогер публично одобрял нацистские идеи и оправдывающие их практики.

Сам Маркарян находится под арестом и признал предъявленные обвинения. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Наталья Жирнова