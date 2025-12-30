В Татарстане планируют вывести газовое оборудование из квартир для безопасности граждан

Среди нарушений: самовольная перепланировка квартир и переустройство газовых сетей

В Татарстане рассматривают вариант частичной или полной дегазификации квартирного жилого фонда, начиная от вывода из эксплуатации газовых водонагревателей до отказа от всего внутриквартирного газоиспользующего оборудования. Об этом сообщил замгендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Он отметил, что следует как минимум вывести из квартир проточные газовые водонагреватели, а в идеале полностью перестать использовать газ внутри жилья, в том числе в оборудовании, на котором готовят еду или кипятят воду. Этот подход, по словам Саляхова, связан прежде всего с вопросами безопасности и систематическими нарушениями со стороны жителей.

Саляхов также напомнил, что только в 2025 году сотрудники техобслуживания выдали более 12 тыс. предостережений. Среди распространенных нарушений, совершаемых татарстанцами: самовольная перепланировка квартир, переустройство внутриквартирных газовых сетей и замуровывание газопроводов. Причем из-за последнего нарушения газовики не могут осмотреть трубы и провести должным образом проверку. В результате это может повлиять на безопасность эксплуатации.

Еще одна проблема заключается в том, что жители республики зачастую игнорируют требование газовиков заменить старое газовое оборудование. По данным «Газпром трансгаз Казань», такие случаи регулярно выявляются в крупных городах Татарстана, таких как Казань или Альметьевск.

