Итоги дня: отчет Песошина в Госсовете РТ, последствия взрывов на Шри-Ланке, итоги выборов президента Украины

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 апреля.

Сегодня состоялось 47-е заседание Государственного совета РТ. Главным его событие стало то, что премьер-министр РТ Алексей Песошин представил отчет о результатах деятельности правительства Татарстана за 2018 год. Так, он пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году и заявил, что Татарстан получит из бюджета РФ около 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills 2019 в Казани.



Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек. С 23 апреля в стране введут режим ЧП, также завтра объявлен траур. Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).



ЦИК Украины обработал 99,03% протоколов. Лидирует актер Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко голоса отдали 24,46% украинцев. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях Зеленскому с победой на выборах президента Украины и совместной работе пока рано.



Первым заместителем главы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев. Последним его местом работы значится Республиканская клиническая больница №2, где он был главный врачом.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Казани, при котором погибла семья из шести человек. Трагедия случилась в ночь на 22 апреля. В результате возгорания в частном доме скончались 64-летняя хозяйка, ее 36-летняя дочь и 34-летний зять, а также три внука в возрасте 11 лет, 9 лет и 9 месяцев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее застройщикам достраивать жилые дома без эскроу-счетов в ряде случаев. Так, строительным компаниям разрешили достраивать жилые дома без эскроу-счетов при условии, что постройки готовы не менее чем на 30%, а 10% квартир в них уже будет продано по договорам долевого участия в строительстве.

