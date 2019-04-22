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Кремль пока что отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах президента Украины

15:30, 22.04.2019
Кремль пока что отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах президента Украины
Фото: publicdomainpictures.net

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины и совместной работе пока рано.

По его словам, Зеленского надо судить по конкретным делам.

Зеленского с победой на выборах президента Украины уже поздравили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и другие, пишут «Ведомости».

Ранее ЦИК Украины обработал 99,03% протоколов. Лидирует актер Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко голоса отдали 24,46% украинцев.

До этого итоги выборов президента Украины прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

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